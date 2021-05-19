Пирло – о финале Кубка Италии с «Аталантой»: Это будет матч европейского уровня

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился своими ожиданиями от предстоящей финальной игры в Кубке Италии против «Аталанты».

«Не думаю, что это будет игра от обороны. «Аталанта» обычно наносит множество ударов по воротам, действуя в высоком темпе. Считаю, что это будет матч практически европейского уровня. Мы знаем, чего ожидать от соперника. Хотим привезти этот кубок домой», – приводит слова Пирло Football Italia.

Добавим, что победитель этой встречи, которая стартует 19 мая в 22.00 (мск), квалифицируется в групповую стадию Лиги Европы УЕФА.

Для «Ювентуса» этот финал станет шестым за последние семь лет, для «Аталанты» – вторым за последние три года. Прежде команды не оспаривали трофей между собой.