Вячеслав Колосков: Если сборная России выйдет на Евро в четвертьфинал – это будет успехом

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«Как сказал один наш знаменитый футболист, наши ожидания – это наши проблемы, – цитирует Колоскова Rusfootball.info – А если серьезно, то, конечно, жду успешного выступления на предварительном этапе, выхода в следующий и последующий этапы. Если команда выйдет в четвертьфинал, на мой взгляд, это будет успехом. По силам или нет – это на футбольном поле будет решаться».

В стартовом матче на Евро-2020 команда России 12 июня сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге. 16 июня там же состоится матч Финляндия – Россия. 21 июня в заключительном матче группового этапа команда Станислава Черчесова встретится в Копенгагене с Данией.