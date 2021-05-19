«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести нового нападающего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что клуб может приобрести нового нападающего, хотя Эдинсон Кавани продлил контракт и останется в команде.

«Конечно же, мы ищем возможность усилить наш состав, – цитирует Сульшера сайт телеканала Sky Sports. – Есть очень много вещей, которые необходимо учитывать, чтобы все сошлось, и команда стала единым коллективом. Хотя Эдди Кавани остается, это вовсе не означает того, что мы не приобретем нового нападающего».

10 мая Кавани продлил контракт с «МЮ» до 30 июня следующего года. В нынешнем сезоне уругваец в 38 матчах забил 16 мячей и сделал девять голевых передач.