Томас Тухель: Надеюсь, что Канте смог избежать травмы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал повреждение Н’Голо Канте в матче 37-го тура чемпионата Англии «Лестера».

Вчера лондонцы обыграли «лис» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 2:1, однако Канте был вынужден еще по ходу первого тайма уступить свое место на поле Матео Ковачичу.

«Надеюсь, что Н'Голо смог избежать травмы, – цитирует Тухеля официальный сайт «Челси». – Он вовремя сообщил нам о том, что его беспокоит задняя поверхность бедра. Если бы он продолжил играть, это могло бы привести к травме. Нам пришлось выпустить Матео Ковачича. С ним мы также рисковали, поскольку его выход планировался не ранее 60-й минуты, но никак не в первом тайме. Нам пришлось пойти на это, поскольку в некоторых ситуациях приходится рисковать. Это был один из важнейших матчей сезона, и я рад, что наши решения оказались правильными. Надеюсь, Н'Голо сможет вернуться в строй. Сегодня нам удалось компенсировать его потерю, но все же с ним и без него – это две разные команды».

Напомним, что «Челси» 29 мая предстоит встретиться с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.