Дмитрий Хохлов: Я был сторонником введения VAR, но в каждом туре были судейские скандалы

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил работу системы VAR в минувшем сезоне РПЛ.

«Признаться, по ходу чемпионата наступали моменты, когда надоедало говорить о судействе, – отметил Хохлов в интервью для «МК-Спорт». – Скандалы в каждом туре. Я был сторонником введения VAR, но, видя, как эта система используется, уже не столь категоричен в этом вопросе, как прежде. Мы не оставили судьям права выбора. Есть ситуации, когда они являются заложниками правил. В первую очередь речь об игре рукой в штрафной. Рефери должен иметь право самостоятельно принять решение: была ли игра рукой умышленной или нет? А формальное следование букве правил, как показывает практика, не всегда приводит к верному решению. Полагаться на одну лишь технику нельзя. А сейчас есть естественное положение руки, а есть неестественное. Признаться, сам не до конца понимаю трактовку некоторых моментов».

Напомним, что первым международным турниром, на котором использовали систему VAR, стал Кубок конфедераций, прошедший в России в 2017 году. В чемпионате РПЛ видеоассистенты помогают арбитрам в поле с сезона-2019/20.