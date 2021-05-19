Мбаппе – о статусе самого дорогого футболиста планеты: У меня не кружится голова от этого

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментровал тот факт, что он возглавляет список самых дорогих футболистов в мире.

«У меня не кружится голова от этого. Эти деньги не попадают мне в карман, поэтому я не думаю о них. Просто наслаждаюсь каждым днем и считаю себя счастливчиком. Иногда хочется, чтобы моя жизнь была спокойнее, но счастлив тому, что есть», – приводит слова игрока Marca со ссылкой на TF1.

Напомним, нидерландская аудиторская компания KPMG опубликовала список самых дорогих футболистов в мире, в котором Килиан оказался на первом месте. В текущем сезоне 22-летний нападающий забил в чемпионате Франции в составе «ПСЖ» 26 голов и сделал семь результативных передач.