«Химки» готовы отпустить вратаря Лантратова, если получат хорошее предложение

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прокомментировал возможность ухода вратаря Ильи Лантратова.

«Если будет хорошее предложение, мы обязательно дадим игроку развиваться, – заявил Анохин в интервью для «Спорт-Экспресса». – Это наша политика однозначно. Но предложение должно быть хорошим. Пока конкретных писем нет».

По слухам, в трансфере голкипера подмосковной команды заинтересованы ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит».

Лантратов перешел в «Химки» из воронежского «Факела» в июле 2019 года в статусе свободного агента. Его нынешняя рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.