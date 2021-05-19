Дмитрий Хохлов: Не впечатлен работой Тедеско в «Спартаке», класс игры был не самым высоким

Бывший футболист сборной России и главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

«Результат в виде второго места достигнут, но не могу сказать, что впечатлен работой Тедеско в «Спартаке», – рассказал Хохлов в интервью для «МК-Спорт». – Класс игры в большинстве матчей был не самым высоким. Если за действиями на поле того же «Рубина» мне наблюдать было приятно и интересно, то игра «Спартака» таких эмоций не вызывала. Накладывало свой отпечаток и поведение Тедеско, которое мне, признаюсь, не симпатично. С эпатажем он явно перебирал, и это бросалось в глаза».

Бывший тренер «Шальке» Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В первом сезоне под его руководством команда финишировала седьмой и не попала в еврокубки. В минувшем чемпионате красно-белые завоевали серебряные медали, опередив на одно очко «Локомотив» в борьбе за второе место.