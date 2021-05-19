Капитан «Спартака» Джикия поблагодарил Тедеско за совместную работу

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил Доменико Тедеско за работу в команде.

«Спасибо Доменико, но мы не прощаемся», - цитирует RT сообщение Джикии на своей странице в инстаграм.

Напомним, что Тедеско возглавил «Спартак» летом 2019 года, подписав с красно-белыми контракт, рассчитанный до окончания сезона-2020/21. В декабре 2020 года 35-летний немецкий специалист объявил о том, что не будет продлевать контракт с командой, мотивируя это трудностями в общении с семьей, прежде всего, из-за коронавирусных ограничений.