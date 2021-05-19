Миранчук отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»

Россиянин Алексей Миранчук прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны питерского «Зенита».

«Я тоже это слышал. Удивился. Мне здесь все нравится, начинаю получать удовольствие от футбола, от усталости после тренировки. Конечно, хочу больше играть, помогать ребятам и давать результат. Остаюсь в Бергамо, сто процентов», – сказал Миранчук в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Ранее сообщалось, что Алексей попал в заявку «Аталанты» на финальный матч Кубка Италии против туринского «Ювентуса», который состоится 19 мая в 22.00 (мск). Победитель этой встречи квалифицируется в групповую стадию Лиги Европы УЕФА.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук провел 29 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.