Лапорта пообещал множество изменений в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб ждет множество изменений.

«Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов, – цитирует Лапорту RT, ссылаясь на издание Marca. – Мы выиграли Кубок Испании и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а примера была необъяснимо проиграна. Начиная со следующей недели вы увидите, что будет принято множество решений и произойдет много изменений. Мы их прокомментируем. Клуб должен упорно работать, чтобы «Барселона» была конкурентоспособной командой в национальных турнирах и в Лиге чемпионов».

За один тур до завершения чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, не имея шансов на титул. Из Лиги чемпионов команда Рональда Кумана вылетела в 1/8 финала, уступив «Пари Сен-Жермен» (1:4 дома и 1:1 в гостях). При этом каталонцы выиграли Кубок короля, разгромив в финале «Атлетик» со счетом 4:0.