Дмитрий Хохлов: Важно не перехвалить Тюкавина и Захаряна, они еще ничего не добились

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил выступление бело-голубых в минувшем сезоне под руководством немецкого тренера Сандро Шварца.

«Если говорить о среднем возрасте игроков, то команда омолодилась, и это правильный шаг, – отметил Хохлов в интервью для «МК-Спорт». – У «Динамо» всегда была неплохая молодежь, а многие ребята, получив доверие, раскрывались. Те же 18-летний Константин Тюкавин и 17-летний Арсен Захарян хорошо себя проявили на данном этапе, но очень важно их не перехвалить. Пока они в футболе по большому счету еще ничего не добились, а вот когда проведут один-два сезона в РПЛ, тогда и можно будет оценивать их потенциал и достижения. Но в целом выбранный динамовцами курс мне нравится».

Бывший тренер «Майнца» Шварц возглавил «Динамо» в октябре прошлого года после увольнения Кирилла Новикова. Бело-голубые завершили сезона на седьмом месте, не сумев пробиться в еврокубки.

18-летний Константин Тюкавин в 15 матчах РПЛ, забил три мяча и сделал пять голевых передач, а 17-летний Арсен Захарян записал на свой счет три гола и пять ассистов в 13 встречах.