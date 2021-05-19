В «Химках» заявили о намерении оставить Глушакова

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин прояснил вопрос о том, останется ли в команде Денис Глушаков.

«Хотел бы поблагодарить его за сезон, потому что он действительно системообразующий игрок. Денис – стержень команды, кого-то может, как говорится, погладить, на кого-то прикрикнуть, что стабилизирует ситуацию. Поэтому, конечно, мы с ним будем разговаривать. Очень надеюсь, что он останется», – цитирует Анохина «Спорт-Экспресс».

Напомним, Глушаков в текущем сезоне РПЛ провел в составе «Химок» 15 игр, в которых забил три гола и сделал один результативный пас. 10 апреля 34-летний полузащитник получил травму колена во встрече с «Тамбовом», после чего пропустил все оставшиеся матчи сезона.