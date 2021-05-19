Валерий Баринов - о сносе стадиона в Черкизово: Людей не интересует развитие спорта

Народный артист Валерий Баринов пессимистично настроен после того, как стало известно, что московский «Локомотив» планирует сносить свой домашний стадион в Черкизово.

«Ломают наше намоленное место. Стоит хороший стадион, я в нем не вижу следов устарения. Скоро в стране будет только «Локомотив-Кубань» и хоккейный «Локомотив» из Ярославля. Футбольный «Локомотив» сливается. Это хорошая возможность делать деньги. Арену снесут и построят на ее месте жилые дома. Это решение людей у власти, их не интересует развитие спорта», - приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что текущий сезон «Локомотив» закончил на третьем месте в российской премьер-лиге, набрав 56 очков, а также выиграл Кубок России, благодаря чему пробился в Лигу Европы.