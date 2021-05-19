В «Локомотиве» опровергли слухи о возможном уходе Магкеева и Баринова

Директор по коммуникациям московского «Локомотива» Александр Бедарев прокомментировал сообщения СМИ о возможном уходе из клуба полузащитников Станислава Магкеева и Дмитрия Баринова.

«Магкеев не продается, – цитирует Бедарева Sport24.ru – Советую не оперировать слухами, а пользоваться информацией из официальных источников ФК «Локомотив». Вообще последнее время появляется очень много новостей про наш клуб, в которых пишут «сообщил источник». Очень хочется посмотреть на столь «информированного» человека.

Что касается Дмитрия Баринова, в клуб не поступало никаких предложений, и в принципе «Локомотив» не рассматривает возможность продажи Дмитрия. Это все слухи из Интернета».

Ранее появилась информация о том, что Магкеева собирается приобрести казанский «Рубин», а в переходе Баринова заинтересованы немецкие клубы «Байер» и «Штутгарт».

22-летний Магкеев в прошлом сезоне сыграл 31 матч за московский клуб, не отметившись результативными действиями.