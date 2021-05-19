Байер назвал имя нового главного тренера

Пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что со следующего сезона главным тренером команды будет швейцарский специалист Херардо Сеоане.

Контракт между тренером и клубом подписан до лета 2024 года.

Под руководством Сеоне бернский «Янг-Бойз» стал чемпионом швейцарской суперлиги сезона-2020/21, набрав в 35 играх 81 очко.

В то же время «Байер» за тур до конца чемпионата занимает шестое место в немецкой бундеслиге (52), и уже не сможет подняться или опуститься в турнирной таблице.

Напомним, в марте руководство «аптекарей» объявило об уходе 57-летнего голландца Петера Боса с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника был назначен Ханнес Вольф, который ранее возглавлял юношескую сборную Германии (U18), а также работал с бельгийским «Генком», «Гамбургом» и «Штутгартом».