Ольга Смородская: Зачем сносить стадион в Черкизово? Я бы никогда в жизни не переехала в «Лужники»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном переезде железнодорожников в «Лужники» и сносе стадиона в Черкизово.

«Я бы никогда в жизни не переехала в «Лужники», глупость какая-то! – заявила Смородская в интервью для «Чемпионата». – Это неправильный ход со стороны руководства. У «Локомотива» замечательный, прекрасный и уютный стадион. Есть возможность увеличить его мощность, зачем его сносить – непонятно. Еще при мне проводилась реконструкция всех несущих конструкций. «РЖД Арена» простоит еще 25 лет как минимум.

И зачем такое прекрасное и уютное сооружение сносить? Я не вижу в этом никакого смысла. Как этического, так и финансового. Никакого вообще».

Смородская руководила «Локомотивом» с 2010 по 2016 годы.

В минувшем сезоне железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата РПЛ, а также выиграли Кубок России, получив право сыграть в Лиге Европы.