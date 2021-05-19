«Вывернется наизнанку»: детский тренер Заболотного рассказал о его перспективах в ЦСКА

Первый тренер Антона Заболотного в ЦСКА Андрей Плахетко поделился мнением о возвращении футболиста в армейский клуб.

«Для Антона не будет проблемой попасть в стартовый состав красно-синих. Дополнительным стимулом будет тот факт, что ЦСКА для него – родной клуб. Первая попытка не удалась, но плох тот, кто не пробует еще раз. То, что он выбрал ЦСКА, подтверждает, что у него есть амбиции, которые хочется реализовать. И я думаю, Антон это сделает. Не сомневаюсь, что он сделает все и будет выворачиваться наизнанку», – цитирует Плахетко Sport24.

Напомним, Заболотный является воспитанником академии ЦСКА, однако в составе взрослой команды он не провел ни одной игры. В «Сочи» форвард перешел в августе 2019 года. В текущем сезоне он провел за клуб 25 матчей, забил девять голов и сделав три ассиста. Как отмечалось в СМИ, 29-летний форвард отказался от предложения «Краснодара», чтобы стать игроком красно-синих.