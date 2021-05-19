Отец Кварацхелии заявил, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» ближайшим летом

Бадри Кварацхелия, отец футболиста «Рубина» Хвичи Кварахцелии, заявил, что его сын в межсезонье покинет казанский клуб и продолжит карьеру за пределами России.

«Уверяю вас на 100%, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» летом, – цитирует Бадри Кварацхелию Sportall. – Пока не буду говорить, в какую команду он перейдет. Он собирается пообщаться со многими клубами. Сын отдохнет и спокойно сам решит, где ему играть. Я хочу заверить грузин, что мой сын не останется в России».

Кварацхелия играет за «Рубин» с лета 2019 года. Его первым российским клубом был московский клуб. В активе 20-летнего атакующего полузащитника восемь матчей и три гола за национальную сборную Грузии. Его траснферную стоимость оценивают в 15 миллионов евро.