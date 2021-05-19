Алексей Миранчук: Ни капли не жалею об уходе из «Локомотива»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук заявил, что он не жалеет о переходе из московского «Локомотива» в «Аталанту».

«Не считаю, что люди, которые говорят, что нужно было остаться в «Локомотиве», правы, – отметил Алексей в интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна. – Я сделал осознанный выбор и знал, куда иду и что меня ждет. Ни капли не жалею. Я сомневался, когда переходил, когда были разговоры о переходе, когда анализировал – новая страна, новый чемпионат. Сейчас чувствую себя комфортно, есть куда расти. Я счастлив и ни капли не разочарован, не жалею о своем поступке».

В серии А Миранчук сыграл за «Аталанту» 24 матча, забив четыре гола и сделав две результативные передачи, но при этом Алексей лишь четыре раза вышел в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини.

За переход российского полузащитника клуб из Бергамо заплатил «Локомотиву» 14,5 млн евро.

Сегодня «Аталанта» встретится с «Ювентусом» в финале Кубка Италии. Игра в Реджо-Эмилии начнется в 22:00 по московскому времени.