Мусаев возглавит дубль «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев возглавит вторую команду «быков», сообщает Eurostavka.
Напомним, Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера быков после домашнего разгромного поражения своей бывшей команды от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5 в 24-м туре РПЛ. Ранее Sport24 сообщал, что «Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба, если он не получит предложений от других команд.
«Краснодар-2» в минувшем сезоне ФНЛ занял 16-е место, набрав в 42 матчах 45 очков.
источник: Eurostavka