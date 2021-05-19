Инсинье может покинуть «Наполи» после завершения нынешнего сезона

Il Corriere dello Sport сообщает, что капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье может покинуть Неаполь ближайшим летом.

29-летний нападающий не продлил с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. По этой причине президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, скорее всего, будет вынужден продать Инсинье в межсезонье, чтобы в следующем году Лоренцо не ушел бесплатно.

Нынешнюю трансферную стоимость футболиста оценивают в 48 миллионов евро. В сезоне-2020/21 Инсинье забил 19 мячей и сделал 11 голевых передач в 47 матчах за «Наполи».