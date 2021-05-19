«Газпром» продлил соглашение с УЕФА и стал спонсором чемпионата Европы

Российская энергетическая компания «Газпром» и Союз европейских футбольных ассоциаций заключили новое соглашение.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, «Газпром» останется официальном партнером Лиги чемпионов, а также стал спонсором двух ближайших чемпионатов Европы – Евро-2020 и Евро-2024, который через года примет Германия. Вдобавок российская компания будет спонсировать финалы Лиги наций, Суперкубок УЕФА и финалы футзальной Лиги чемпионов.

«На протяжении многих лет «Газпром» является надежным партнером УЕФА и активным членом международного футбольного сообщества. Поддерживая Евро и другие соревнования под эгидой УЕФА, мы надеемся, что сможем помочь успешно провести эти турниры в такое непростое время», – заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.