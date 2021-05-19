Юрий Семин: Кварацхелии еще нужно много работать, чтобы заиграть в европейском топ-клубе

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением, в какой из европейских чемпионатов лучше уехать грузинскому футболисту «Рубина» Хвиче Кварацхелии.

«Хвича созрел для переезда в европейский чемпионат. У него есть все качества для этого. Но еще нужно много работать, чтобы заиграет именно в топ-клубе. Что значит он перерос чемпионат России? Я не могу так сказать. В какой чемпионат ему лучше уехать? В Голландию. Он там будет забивать! Там много индивидуальных игроков, ему это под руку. А после у него будет много времени для того, чтобы набраться новых футбольных премудростей, которые ему позволят двигаться дальше», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне чемпионата России Кварацхелия провел 23 матча, в которых по четыре раза забивал сам и помогал отличиться партнерам по команде.

Добавим, что 20-летний футболист казанского клуба пять раз в сезоне признавался лучшим игроком матча РПЛ.