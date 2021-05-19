Роман Павлюченко: Желание играть есть

Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Роман Павлюченко, выступающий с 2019 года за ногинское «Знамя», заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру, несмотря на то, что его нынешняя команда не предлагала новый контракт.

«Может быть, еще поиграю сезон, пока с президентом клуба на эту тему не разговаривал, желание играть есть, пока ноги двигаются, здоровье позволяет, я лучше поиграю, подвигаюсь. С тренерской карьерой вариант не рассматривается», - приводит слова Павлюченко ТАСС

В текущем сезоне 39-летний нападающий в 21 игре забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.