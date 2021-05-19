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19 мая 14:27
автор: Виктор Шарафудинов

Лев включил Мюллера и Хуммельса в заявку сборной Германии на чемпионат Европы

На групповом этапе Евро немцы сыграют в одной группе с Францией, Португалией и Венгрией.

Официальный сайт Немецкого футбольного союза опубликовал заявку сборной Германии на Европ-2020.

Стоит отметить, что Йоахим Лев вернул в национальную команду чемпионов мира 2014 года Матса Хуммельса и Томас Мюллера, которых он не привлекал в «Бундесманшафт» с осени 2018-го.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген не был включен в заявку, поскольку ему предстоит операция на колене.

Вратари: Бернд Лено («Арсенал», Англия), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госенс («Аталанта», Италия), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс», Англия), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Эмре Джан («Боруссия» Д), Леон Горецка («Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Англия), Кай Хаверц («Челси», Англия), Йонас Хофман («Боруссия» М), Йозуа Киммих («Бавария»), Тони Кроос («Реал», Испания), Томас Мюллер («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия»).

Нападающие: Лерой Сане («Бавария»), Кевин Фолланд («Монако», Франция), Тимо Вернер («Челси», Англия), Серж Гнабри («Бавария»).

Стартовый матч на Евро-2020 сборная Германии проведет 15 июня, когда встретится в Мюнхене с командой Франции.

источник: Немецкий футбольный союз
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