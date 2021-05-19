Лев включил Мюллера и Хуммельса в заявку сборной Германии на чемпионат Европы

Официальный сайт Немецкого футбольного союза опубликовал заявку сборной Германии на Европ-2020.

Стоит отметить, что Йоахим Лев вернул в национальную команду чемпионов мира 2014 года Матса Хуммельса и Томас Мюллера, которых он не привлекал в «Бундесманшафт» с осени 2018-го.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген не был включен в заявку, поскольку ему предстоит операция на колене.

Вратари: Бернд Лено («Арсенал», Англия), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госенс («Аталанта», Италия), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс», Англия), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Никлас Зюле («Бавария»).