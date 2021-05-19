Сергей Собянин: Стадион «Локомотива» должен развиваться, а не сноситься

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о сносе домашнего стадиона московского «Локомотива».

«Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. Стадион «Локомотива» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки», - написал Собянин в своем личном блоге.

Добавим, что, по сообщениям СМИ, железнодорожники хотят переехать в «Лужники», взяв стадион в долгосрочную аренду.