«Фиорентина» собирается обменять Кокорина в «Кальяри» на вратаря Краньо

Calciomercatoweb сообщает, что «Фиорентина» собирается обменять Александра Кокорина в «Кальяри».

По сведениям источника, флорентийский клуб намерен включить российского нападающего в сделку по приобретению вратаря Алессио Краньо. «Кальяри» получит за своего голкипера Кокорина, защитника Лоренцо Венути и денежную компенсацию.

Трансферную стоимость 26-летнего Краньо оценивают в 20 миллионов евро.

Напомним, что в январе «Фиорентина» приобрела Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро, однако Александр сыграл за флорентийцев лишь три матча, в сумме проведя на поле 77 минут и не отметившись результативными действиями. Восстановившись после травмы бедра, 30-летний российский нападающий был включен в заявку команды Джузеппе Якини на три недавних встречи серии А, но при этом так ни разу и не вышел на замену.

Краньо в нынешнем сезоне провел 33 матча за «Кальяри», пропустив 52 мяча и шесть раз отыграв «на ноль». Накануне последнего тура чемпионата Италии команда с острова Сардиния занимает 16-е место, обезопасив себя от вылета.