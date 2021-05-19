Ринат Билялетдинов: Я бы не сказал, что Хвича перерос чемпионат России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал, что думает о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия может покинуть казанскую команду.

«Трудно сказать, пора ли ему уезжать или нет. Все-таки «Рубин» попал в еврокубки. Я бы не сказал, что Хвича перерос чемпионат России. Сейчас внимание к его действиям будет совершенно другое. Защитники будут готовить ему другой прием, они знают его сильные и слабые стороны. Ему можно уехать пока есть предложения, потому что потом могут не позвать», - приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в российской премьер-лиге-2020/21 20-летний полузащитник провел 23 игры, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Контракт Кварацхелии с «Рубином» заканчивается 30 июня 2024 года, популярный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 млн евро.