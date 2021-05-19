Кин, Лэмпард и Кантона стали членами Зала славы АПЛ

Английская премьер-лига объявила имена трех новых членов Зала славы АПЛ.

Как сообщает «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу лиги, в него войдут два бывших футболиста «Манчестер Юнайтед» Рой Кин (366 матчей в чемпионате), Эрик Кантона(156), а также экс-полузащитник и нынешний тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард (609).

Напомним, ранее АПЛ назвала имена 23 потенциальных членов Зала славы.

Первыми в него вошли стали бывший нападающий «Арсенала» француз Тьери Анри, а также экс-игрок «Ньюкасла», «Блэкберна» и сборной Англии Алан Ширер.