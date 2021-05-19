Мамича арестовали в Боснии и Герцеговине

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич арестован в Боснии и Герцеговине.

19 мая суд данной страны примет решение об экстрадиции специалиста, которого в Хорватии обвиняют в уклонении от уплаты налогов и хищении денежных средств во время трансферов игроков в загребский клуб.

«Зоран Мамич ранее подтвердил информацию о том, что он имеет двойное гражданство и просил рассмотреть возможность отбывания тюремного срока именно в Боснии и Герцеговине, а не в Хорватии, где был вынесен изначальный приговор», - приводит ТАСС сообщение хорватского информационного агентства Hina.

Добавим, что после вынесения изначального приговора Мамич должен был добровольно явиться в тюрьму и отбыть наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы. Вместо этого тренер сбежал из страны.