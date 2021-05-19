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Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Сочи-мол. 0 Зенит-мол. 0 П1 3.50 Х 4.50 П2 1.90
Португалия - Сегунда 18:00 Академику 0 Ковильян 0
Португалия - Сегунда 18:00 Варзим 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Сегунда 18:00 Арока 0 Шавиш 0
Португалия - Сегунда 18:00 Бенфика Б 0 Порту Б 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.66
Португалия - Сегунда 18:00 Фейренсе 0 Пенафиел 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 4.80
Португалия - Сегунда 18:00 Эшторил 0 Мафра 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 5.20
Португалия - Сегунда 18:00 Кова-да-Пиедад 0 Каза Пия 0
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Испания - Сегунда 22:30 Тенерифе 0 Мальорка 0 П1 3.40 Х 2.90 П2 2.45
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19 мая 15:21
автор: Максим Скороходов

Мамича арестовали в Боснии и Герцеговине

Хорватия выдала международный ордер на арест бывшего тренера загребского «Динамо» за уклонение от уплаты налогов и хищение денежных средств.

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич арестован в Боснии и Герцеговине.

19 мая суд данной страны примет решение об экстрадиции специалиста, которого в Хорватии обвиняют в уклонении от уплаты налогов и хищении денежных средств во время трансферов игроков в загребский клуб.

«Зоран Мамич ранее подтвердил информацию о том, что он имеет двойное гражданство и просил рассмотреть возможность отбывания тюремного срока именно в Боснии и Герцеговине, а не в Хорватии, где был вынесен изначальный приговор», - приводит ТАСС сообщение хорватского информационного агентства Hina.

Добавим, что после вынесения изначального приговора Мамич должен был добровольно явиться в тюрьму и отбыть наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы. Вместо этого тренер сбежал из страны.

источник: ТАСС
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