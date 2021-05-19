Источник: Николич на ближайших выходных продлит контракт с «Локомотивом» до 2024 года

ФК «Локомотив» собирается продлить контракт с главным тренером Марко Николичем.

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией:

«Планируется, что новый контракт Николич подпишет на выходных. Срок соглашения будет трехлетним, то есть до 2024 года. Зарплата тренера составит 1,8 млн евро в год».

Сменив Юрия Семина летом прошлого года, серб помог железнодорожникам финишировать на втором месте в РПЛ. В сезоне-2020/21 «Локомотив» стал третьим в чемпионате России, но при этом выиграл Кубок, обыграв в финале «Крылья Советов» со счетом 3:1.