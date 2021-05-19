СМИ: Тедеско может стать главным тренером «Фиорентины»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, покинувший московский «Спартак», может возглавить итальянскую «Фиорентину».

По информации Fiorentinanews, 35-летний тренер является одним из кандидатов на этот пост наряду с Руди Гарсией и Абелем Феррейрой.

Нынешний наставник «фиалок» Джузеппе Якини с большой долей вероятности покинет клуб по завершению сезона.

Напомним, что Тедеско стал главным тренером «Спартака» в 2019 году. По итогам минувшего сезона красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России и получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.