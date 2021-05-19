В Глазго подожгли дом генерального директора «Селтика»

The Sun сообщает, что сегодня рано утром в Глазго подожгли дом генерального директора шотландского «Селтика» Петира Лоуэлла.

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью три автомобиля, припаркованные у дома Лоуэлла. Одна из машин взорвалась, а затем огонь перебросился на гараж и флигель.

61-летний Лоуэлл в это время находился дома вместе со своей семьей. Как сообщает британское издание, никто не пострадал, однако сгорел гараж и была серьезно повреждена крыша дома. В тушении огня приняли участие 40 сотрудников пожарной службы.

Лоуэлл работает в «Селтике» с 2003 года и нынешним летом должен покинуть должность генерального директора клуба из Глазго.