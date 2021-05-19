Сборная Шотландии объявила заявку на чемпионат Европы-2020

Сборная Шотландии определилась с заявкой команды на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Список из 26 футболистов опубликован в официальном твиттере национальной федерации. Ранее сообщалось, что Евро-2020 из-за травмы пропустит нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни.
Отметим, что единственным игроком, который выступает вне Великобритании является защитник бельгийского «Остенде» Джек Хендри.
Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти», Англия), Джон Маклафлин («Рейнджерс»).
Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Джек Хендри («Остенде», Бельгия), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест», Англия), Стивен O'Доннелл («Мазервелл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал», Лондон).