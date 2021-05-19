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Россия - Молодёжное первенство 1-й тайм Сочи-мол. 0 Зенит-мол. 0 П1 3.50 Х 4.50 П2 1.90
Португалия - Сегунда 18:00 Академику 0 Ковильян 0
Португалия - Сегунда 18:00 Варзим 0 УД Оливейренсе 0
Португалия - Сегунда 18:00 Арока 0 Шавиш 0
Португалия - Сегунда 18:00 Бенфика Б 0 Порту Б 0 П1 4.80 Х 3.80 П2 1.66
Португалия - Сегунда 18:00 Фейренсе 0 Пенафиел 0 П1 1.68 Х 3.70 П2 4.80
Португалия - Сегунда 18:00 Эшторил 0 Мафра 0 П1 1.57 Х 4.10 П2 5.20
Португалия - Сегунда 18:00 Кова-да-Пиедад 0 Каза Пия 0
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Англия - Первая лига 20:00 Линкольн Сити 0 Сандерленд 0 П1 2.85 Х 3.10 П2 2.60
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19 мая 16:23
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Шотландии объявила заявку на чемпионат Европы-2020

Лишь один футболист национальной команды играет за пределами Великобритании.

Сборная Шотландии определилась с заявкой команды на предстоящий чемпионат Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Список из 26 футболистов опубликован в официальном твиттере национальной федерации. Ранее сообщалось, что Евро-2020 из-за травмы пропустит нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни.

Отметим, что единственным игроком, который выступает вне Великобритании является защитник бельгийского «Остенде» Джек Хендри.

Вратари: Крейг Гордон («Харт оф Мидлотиан»), Дэвид Маршалл («Дерби Каунти», Англия), Джон Маклафлин («Рейнджерс»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Деклан Галлахер («Мазервелл»), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Джек Хендри («Остенде», Бельгия), Скотт Маккенна («Ноттингем Форест», Англия), Стивен O'Доннелл («Мазервелл»), Натан Паттерсон («Рейнджерс»), Энди Робертсон («Ливерпуль», Англия), Грег Тейлор («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал», Лондон).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Райан Кристи («Селтик»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед», Англия), Билли Гилмор, («Челси», Англия), Джон Макгинн, («Астон Вилла», Англия), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Дэвид Тернбулл («Селтик»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон», Англия), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Джеймс Форрест («Селтик»), Райан Фрейзер («Ньюкасл», Англия), Кевин Нисбет («Хиберниан», Шотландия).

Отметим, что на групповом этапе ЧЕ сборная Шотландии сыграет c командами Англии, Хорватии и Чехии.

источник: Федерация футбола Шотландии
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