Экс-форвард «Арсенала» Деннис Бергкамп введен в Зал славы английской премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, футболист из Нидерландов стал шестым его членов. Ранее в Зал славы попали два английских футболиста (Фрэнк Лэмпард и Алан Ширер), два французских (Эрик Кантона и Тьерри Анри), а также представитель Ирландии Рой Кин.

Отметим, что Бергкамп перешел в лондонский клуб из итальянского «Интера» в 1995 году. Деннис провел в АПЛ 423 матча. На его счету 120 голов в чемпионате Англии.