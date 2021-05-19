Малиновский - о Миранчуке: Первый год после РПЛ дается тяжело

Украинский полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, почему россиянину Алексею Миранчуку не удается закрепиться в стартовом составе команды.

«Когда его брали, все знали его сильные качества, ему не нужно кому-то что-то доказывать.

Есть период адаптации, первый год после РПЛ дается тяжело. У нас же все хотят все и сразу.

Легионер всегда должен быть сильнее местного игрока на своей позиции», - приводит слова украинца YouTube-канал Нобеля Арустамяна.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук провел 29 матчей за бергамасков во всех турнирах, в которых забил семь мячей.