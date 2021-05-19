Дмитрий Сенников: Стадион «Локомотива» в Черкизово - это история, здесь зарождалась команда

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на возможный снос стадиона в Черкизово и переезд клуба в «Лужники».

«Это обидно, конечно. «Локомотив» всю жизнь играл в Черкизово. Многие кричалки болельщиков связаны с этим местом, например, «это наше Черкизово». Что они будут кричать теперь, «это наши «Лужники»?» Обидно, потому что очень многое связано с этим стадионом, это история. Команда зарождалась тут», - приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.ру».

Добавим, что ранее сообщалось, что место под стадионом будет отдано под жилую застройку, однако мэр Москвы Сергей Собянин опроверг эту информацию.