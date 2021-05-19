Вячеслав Колосков: Не факт, что Кварацхелия где-то заиграет

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что отец полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии поторопился с высказываниями о будущем своего сына.

«Не факт, что Кварацхелия где-то заиграет. Нужно, чтобы совпало много факторов: умный тренер, хорошая обстановка, коллектив в команде. Хвича через все это прошел. Может, конечно, отец Кварацхелии имел в виду, что за границей у сына будет больше возможностей для роста. Мы же не знаем точных интонаций: то ли это было сказано в защиту футболиста и против России, то ли про то, что в России Хвича уже получил максимум. А чтобы совершенствоваться, надо поехать в ведущие европейские клубы», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Добавим, что в российской премьер-лиге-2020/21 20-летний полузащитник провел 23 игры, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Контракт Кварацхелии с «Рубином» заканчивается 30 июня 2024 года, популярный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 млн евро.