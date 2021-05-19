«Милан» хочет приобрести Жиру

Итальянский «Милан» рассматривает возможность покупки французского нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру.

По информации La Gazzetta dello Sport, в своем нынешнем клубе футболист требует повышения зарплаты до пяти миллионов евро в год по новому контракту.

«Россонери» готовы платить игроку такие деньги, учитывая, что в Италии действует налоговая льгота в 50 процентов для иностранных игроков.

Действующее соглашение Жиру с «Челси» истекает этим летом.

Напомним, в текущем сезоне 34-летний форвард провел в составе лондонской команды 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.