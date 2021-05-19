Болельщики «Локомотива» обсудят с главой совета директоров клуба переезд команды в «Лужники»

Глава совета директоров «Локомотив» Александр Плутник встретится с болельщиками команды, чтобы обсудить вопрос о переезде клуба на стадион «Лужники».

«В пятницу, 21 мая, состоится встреча болельщиков с председателем совета директоров АО «ФК «Локомотив» Александром Плутником. На встрече будет обсуждаться вопрос о переезде команды на стадион «Лужники» и будущем арены в Черкизово», - говорится в сообщении «Локомотива» в телеграм-канале команды.

Ранее стало известно, что «железнодорожники» хотят снести свой стадион в Черкизово из-за того, что земля будет отдана под жилую застройку. Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг эту информацию о создании квартала для новостроек.