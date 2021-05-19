Валерий Филатов: Жемалетдинов хочет остаться в «Локомотиве»

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, как проходят переговоры о продлении контракта с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

«Я знаю, что никаких противоречий для подписания контракта нет. Парень, в принципе, сам хочет остаться, тренер хочет его видеть в команде. Пока контракт не подписан», - приводит слова Филатова ТАСС.

В сезоне-2020/21 24-летний полузащитник провел в составе железнодорожников 30 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть голевых передач.

Добавим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Жемалетдинова на подготовительный сбор перед чемпионатом Европы.