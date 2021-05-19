Олег Яровинский: Не отпустить Хвичу в Европу просто неправильно

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский оценил вероятность перехода грузинского полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в европейский клуб.

«В нашем клубе к игрокам относятся в первую очередь как к людям. Не отпустить сейчас Хвичу в Европу было бы просто неправильным.

Переговоры с разными сторонами находятся на разной стадии. Все более менее переходит в конкретную фазу», - цитирует Яровинского «Бизнес Онлайн».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист точно покинет клуб в летнее межсезонье.

Напомним, в минувшем чемпионате РПЛ Кварацхелия провел 23 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.