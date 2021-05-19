Гендиректор «Тамбова»: Клуб больше нигде и никогда выступать не будет, все закончилось

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала будущее команды.

— «Тамбов» больше нигде и никогда выступать не будет, все закончилось. Как юридическое лицо организация еще существует, потому что в ней остались несколько сотрудников, а на балансе - несколько стульев. Идет процедура банкротства, поэтому юрлицо будет существовать до тех пор, пока назначенный конкурсный управляющий не закончит ее. Но существование футбольного лица завершилось 16 мая вместе со свистком об окончании матча, — передает слова Коноваловой ТАСС.

«Тамбов» начал свое существование в 2013 году.

По результатам сезона-2020/21 тамбовский клуб занял последнее место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.