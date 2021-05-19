«Лейпциг» продлил контракт с Собослаи

«РБ Лейпциг» объявил о продлении соглашения с венгерским полузащитником команды Домиником Собослаи.

Как сообщает клубная пресс-служба, новый контракт с игроком рассчитан до июля 2026 года.

Напомним, что футболист перешел в немецкий клуб из австрийского «Зальцбурга» в январе этого года, но из-за травмы так и не появился на поле ни в одной встрече.

За тур до конца первенства Германии «Лейпциг» гарантировал себе второе место и участие в групповом турнире Лиге чемпионов в следующем сезоне.