СМИ: Флик может возглавить «Барселону»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может стать наставником «Барселоны».
По информации Marca, президент каталонского клуба Жоан Лапорта пытается уговорить 56-летнего немецкого специалиста возглавить «сине-гранатовых». Флик является главной целью «Барселоны».
Ранее в СМИ сообщалось, что Ханс-Дитер покинет «Баварию» по окончании сезона, а после чемпионата Европы возглавит сборную Германии. Эту информацию стороны не подтверждали.
Напомним, что действующим тренером «Барселоны» является нидерландский специалист Рональд Куман.
источник: Marca