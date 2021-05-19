У Ари есть предложение от российского клуба

Бразильский экс-нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Арт, имеющий российское гражданство, получил предложения от одного клуба РПЛ и двух бразильских команд.

«Пока я нахожусь в отпуске в Бразилии. Есть конкретные предложения от двух бразильских клубов, заинтересованных в подписании конечно.

Также есть один вариант в России, но без конкретики. Детали озвучивать не хочу», - приводит слова форварда ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне РПЛ 35-летний Ари провел 13 матчей, в которых забил два мяча.