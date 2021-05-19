Губернатор Нижегородской области: Главная задача - чтобы как можно больше людей ходило на стадион

Глава Нижегородской области Глеб Никитин озвучил задачи «Нижнего Новгорода» на будущий сезон.

«У нас есть все, чтобы проводить матчи на самом высоком уровне. Главная задача - чтобы как можно больше людей ходило на стадион. Это можно сделать, только показывая достойную борьбу до последних минут», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, в минувшем первенстве ФНЛ «Нижний Новгород» занял третье место и должен был участвовать в стыковых матчах за право выхода в РПЛ, однако в связи с отказом РФС в выдаче лицензии для участия в элитном дивизионе финишировавшему вторым «Оренбургу», волжане получили право выступить в РПЛ напрямую.