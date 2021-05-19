Хедира завершит карьеру по окончании сезона

34-летний немецкий полузащитник Сами Хедира в ближайшее время завершит профессиональную карьеру, об этом сообщает официальный сайт «Герты».

Футболист начинал карьеру в «Штутгарте», после чего перешел в мадридский «Реал», в составе которого в сезоне-2013/14 стал победителем Лиги чемпионов. В 2015 году Хедира подписал контракт с «Ювентусом», где на протяжении пяти лет становился чемпионом Италии.

В составе национальной команды немец забил семь голов в 77 матчах и становился чемпионом мира в 2010 году.

В текущем сезоне бундеслиги Хедира провел восемь матчей, в которых ему удалось сделать одну голевую передачу.