Наумов – о переходе Мухина в ЦСКА: Это ошибка менеджмента «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на переход 19-летнего экс-полузащитника железнодорожников Максима Мухина в столичный ЦСКА.

— Это ошибка менеджмента «Локомотива», тут другого и не скажешь. Ошибки нужно признавать. Нельзя было упускать такого футболиста, как Мухин. Это игрок с большим потенциалом, он со временем и в сборной закрепится, повысит свое мастерство. Он мне очень напоминает молодого Игоря Денисова. И сейчас «Локомотив» с Мухиным допустил промашку, — приводит слова Наумова «РИА Новости».

В прошедшем сезоне РПЛ Мухин провел за основную команду красно-зеленых 15 матчей, в которых не отличился результативными действиями.